Россия уже не может проводить широкомасштабные наступления — ISW

Кремль еще не предпринял необходимой реорганизации своих военных сил, чтобы использовать их эффективно.

Российские вооруженные силы уже не могут осуществлять широкомасштабные наступления по нескольким направлениям.

Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что заместитель главы Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов приказал перебросить неуказанное количество сил из Авдеевского района боевых действий для усиления наступательных операций вокруг Бахмута.

Аналитики уверены, что этот факт подтверждает тезис о том, что ВС РФ в нынешнем виде не может наступать по нескольким направлениям сразу.

Кроме того, Кремль еще не предпринял необходимой реорганизации своих военных сил, чтобы использовать их эффективно. В настоящее время руководство РФ проводит меры, опираясь на частичную мобилизацию, региональные власти, новую мелкую ЧВК, вроде "Вагнер". Кроме того, оказывается давление на государственные предприятия, чтобы руководство также участвовало в вербовке военнослужащих среди сотрудников.

"Кремль выставляет счет российской государственной энергетической компании "Газпром" за ее усилия по набору добровольцев в оккупированной Донецкой области, предлагая добровольцам зарплату в размере 400 тысяч рублей", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, нынешние усилия Кремля создадут некоторую дополнительную боевую мощь в краткосрочной перспективе, однако опора на финансовое поощрение "добровольцев" впоследствии может повлечь за собой слишком серьезные структурные расходы.

Ранее сообщалось, что Украина отложила свое весеннее контрнаступление из-за погодных условий и утечки секретных документов США.

Кроме того, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре важнейших условия для предстоящего контрнаступления ВСУ.

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