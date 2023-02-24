Россия уже проиграла войну: в США заявляют, что Кремль не достиг военных целей

Вашингон обещает, что будет поддерживать Украину дальше.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что агрессорша Россия уже проиграла войну, развязавшую против Украины год назад.

Об этом Салливан сказал в эфире телеканала CNN.

По его словам, как бы ни развивались события в дальнейшем, но Москва уже проиграла войну.

"Целью России в этой войне было стереть Украину с карты, взять столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Они потерпели провал. В дальнейшем уже не будут способны достичь этих целей", — сказал Салливан во время дискуссии.

Также Салливан пообещал сделать " все зависимое, чтобы получить оборудование и боеприпасы " , которые нужны Украине. Это – 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые танковые снаряды и ракеты HIMARS.

Он говорит, что увеличение боеприпасов – цель не только США, но и для всех стран НАТО. Салливан отмечает, что страны прилагают "огромные усилия и ресурсы" для увеличения боеприпасов, но отметил, что "это не то, что мы можем сделать одним щелчком пальца".

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин говорит, что США верят, что подготовка и оборудование, предоставляемое Украиной, изменят динамику на поле боя в войне против России и позволят силам Киева прорвать российскую оборону. По его словам, США будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.

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