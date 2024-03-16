Россия уже "сожгла" тактические резервы: Свитан рассказал, на каких направлениях ей хватит сил наступать

Когда российские оккупанты окончательно выдохнутся, то оставят для продолжения наступления только два направления, отметил Роман Свитан.

Россияне прилагают все усилия, чтобы поддерживать наступательный уровень. В то же время, украинским силам удалось удержать линию фронта и заставить врага "притормозить" продвижение. Российские оккупанты сейчас тратят последние ресурсы. Когда они окончательно выдохнутся, оставят для продолжения наступления только два направления.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 Канала".

"Предположение, что враг якобы может "прорвать фронт" или "выйти на Днепр или Запорожье" – ни о чем, потому что оккупанты не имеют ресурсов для выполнения именно таких задач... У россияне заканчиваются резервы. Свои тактические резервы они уже" сожгли". Сейчас очередь оперативных, которые вводятся в бой, чтобы стабилизировать фронт. Однако они их тоже "сожгут" через несколько недель", – объяснил военный эксперт.

После этого, по мнению эксперта, россияне перейдут в режим активной обороны. Возможно, они оставят несколько направлений для продвижения. Не пять-семь направлений, как было когда-то, и не три-четыре, как сейчас, а всего два направления:

первый – в районе Донецка – Авдеевский и Марьинский участки фронта. Россияне будут пытаться оттеснить украинские силы в Карловку, Курахово, на расстояние 30 километров от Донецка;

второе направление – Бахмут, а конкретнее – Часов Яр, ведь там есть господствующая высота, и расположенные там батареи накрывают Бахмут. Поэтому российский гарнизон в городе будет постоянно нести потери, пока ВСУ будет в Часовом Яру. Поэтому оккупанты будут вынуждены постоянно реагировать на этот "раздражитель".

"Эти два направления – Донецк и Бахмут – останутся активными, пока Силы обороны не приступят к серьезным наступательным действиям", – подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на вторую половину 2024 года командование российской оккупационной армии планирует два больших наступления, и сообщил, где именно будут наступать оккупанты.

Читайте также: