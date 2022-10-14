"Россия уже в атмосфере своего поражения": Зеленский заявил, что у оккупантов нет шансов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения в войне и у оккупантов нет шансов ее выиграть.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 14 октября.

Очевидно, он прокомментировал пресс-конференцию президента России Владимира Путина и его ответы на вопросы журналистов.

"Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя", – оценил Зеленский.

"Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "Шахеды", которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что в этот день вручил Кресты боевых заслуг и ордена Золотая Звезда украинским героям. Всего по случаю Дня защитников и защитниц Украины государственными наградами отмечены 483 бойца. Пятнадцати военным присвоено звание Герой Украины.

Что заявил Путин на пресс-конференции

Путин сказал, что "линия столкновения с Украиной – 1,1 тыс. км. Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию". По его словам, на сегодняшний день мобилизовано 222 тыс. россиян.

Российский диктатор также сказал, что сейчас нет нужды дальше обстреливать Украину, а также заявил: "Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины".

В ответ на вопрос о возможности введения войск НАТО в Украину Путин сказал, что прямое столкновение Альянса с российской армией крайне опасно и может обернуться катастрофой мирового масштаба.

А еще глава Кремля заявил, что не жалеет о развязанной против Украины войне.

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