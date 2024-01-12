Россия уже в этом году может открыть пункт базирования флота в Абхазии

Российские оккупанты могут запустить в работу пункт базирования кораблей РФ в Абхазии уже в этом году.

Об этом пишут росСМИ.

Как отмечается, в Абхазии Кремль создает пункт постоянного базирования кораблей РФ, в том числе тех, которые экстренно оккупанты убрали из Крыма.

"Соглашение о создании пункта постоянного базирования в Очамчирской бухте было подписано ранее, в октябре местные власти рассказывали, что порт готов к использованию", — пишут росСМИ.

Напомним, что российские оккупанты не смогут удерживать Черноморский флот без Севастополя.

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