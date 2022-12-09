Россия ужесточает меры по поиску партизан на оккупированных территориях: что важно знать

Жители временно оккупированных территорий призывают быть бдительными.
Россия ужесточает контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. Особое внимание уделяется Крыму. Там российские спецслужбы получили задачу выявить подпольные сети украинцев.
Об этом 9 сентября предупредили в Центре национального сопротивления.
Известно, что в Крыму будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах местных жителей. Акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа.
Россияне имеют задачу проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры, чтобы найти информацию, которая укажет на сотрудничество с Вооруженными силами Украины.
"Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и позаботиться о соответствии легендирования, проверить гаджеты и позаботиться о "чистоте" в домах", — отметили в ЦНС.
Меры связаны и с полученными Кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые раньше поддерживали широкомасштабное вторжение РФ в Украину, пока апатичны к поддержке Москвы. Это касается и тех россиян, которые были переселены в Крым на протяжении восьми лет оккупации.
"Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли немаловажную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск. Поэтому пытаются найти новые методы борьбы с подпольем. Поэтому ЦНС призывает быть особенно внимательными всех жителей ТОТ и в очередной раз подчеркиваем качественную и ответственную подготовку ваших операций и акций", — сообщили в ЦНС.
Напомним, Кремль отправил в Украину новую партию чекистов. Новые группы ФСБ начали поиски украинского подполья. Среди их задач: радиоэлектронная разведка, прослушивание разговоров, слежение за интернет-трафиком, глушение сигналов при движении военной техники РФ.
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