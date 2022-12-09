Россия ужесточает меры по поиску партизан на оккупированных территориях: что важно знать

Россия ужесточает контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. Особое внимание уделяется Крыму. Там российские спецслужбы получили задачу выявить подпольные сети украинцев.

Об этом 9 сентября предупредили в Центре национального сопротивления.

Известно, что в Крыму будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах местных жителей. Акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа.

Россияне имеют задачу проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры, чтобы найти информацию, которая укажет на сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

"Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и позаботиться о соответствии легендирования, проверить гаджеты и позаботиться о "чистоте" в домах", — отметили в ЦНС.

Меры связаны и с полученными Кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые раньше поддерживали широкомасштабное вторжение РФ в Украину, пока апатичны к поддержке Москвы. Это касается и тех россиян, которые были переселены в Крым на протяжении восьми лет оккупации.

"Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли немаловажную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск. Поэтому пытаются найти новые методы борьбы с подпольем. Поэтому ЦНС призывает быть особенно внимательными всех жителей ТОТ и в очередной раз подчеркиваем качественную и ответственную подготовку ваших операций и акций", — сообщили в ЦНС.

Напомним, Кремль отправил в Украину новую партию чекистов. Новые группы ФСБ начали поиски украинского подполья. Среди их задач: радиоэлектронная разведка, прослушивание разговоров, слежение за интернет-трафиком, глушение сигналов при движении военной техники РФ.

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