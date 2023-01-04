Россия в 2023 году будет увеличивать уровень своей агрессии: историк рассказал детали

Россия взяла курс на полное уничтожение Украины в надежде, что это вынудит украинское военно-политическое командование пойти на переговоры и капитулировать. В РФ надеются, что США вдруг признают бессмысленной помощь Украине.

Такое мнение 4 января высказал российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в эфире телеканала FREEДОМ.

"Установка Россией взята на полное уничтожение Украины, прежде всего, с воздуха. И, соответственно, в надежде, что это заставит Украину капитулировать, а западных союзников признать бессмысленной помощь Украине, поскольку Россия все равно не собирается отступать от своих внешнеполитических целей. Поэтому до тех пор, пока западные союзники в известном смысле позволяют России наносить удары с воздуха, Путин будет это делать. Потому что на поле боя, на земле, российская армия, как мы все знаем и видим, терпит поражение за поражением", — заявил Фельштинский.

Он объяснил, что массовые ракетные атаки россиян будут продолжаться до тех пор, пока западные союзники Украины будут давать оборонительное оружие вместо наступательного. В то же время, сегодня Запад решается на все большую помощь Украине. Это происходит отчасти потому, что исчезают иллюзии по отношению к Путину, мол, он остановится и пересмотрит свое решение.

"Для того чтобы победить в этой войне, нужно оружие, которым, прежде всего, владеют Соединенные Штаты. И, повторяю, у Америки нет выхода, у Европы нет выхода, они оказывают помощь Украине не потому, что они хотят продолжения этой войны. Больше всего на свете они хотят окончания этой войны, но всем понятно, что окончание этой войны невозможно через капитуляцию перед Путиным, а возможно только через победы над Российской Федерацией, поэтому, повторяю, мы увидим все более разумное оружие. Мы увидим Россию, которая испытывает все больше и больше сложностей в связи с введением войны в Украине", — считает Фельштинский.

Историк убежден: поскольку Украина капитулировать не собирается, то в 2023 году Россия, вероятнее всего, будет увеличивать уровень агрессии. В частности, есть риск использования ядерного оружия, последствия чего непонятны и для самого Путина.

Есть ли риск использования ядерного оружия Путиным? Есть. Значит ли это, что это единственная возможность, которую он видит в усилении уровня агрессии? Нет, не значит. Я, в общем-то, не исключаю, что эта новая армия, которая сейчас будет формироваться и будет сформирована, будет брошена не только против Украины, но, как это ни дико звучит, против стран Балтии, потому что увеличивать уровень агрессии можно и в этом направлении", — считает Фельштинский.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты, начавшие войну в Украине, должны вернуть все незаконно захваченные украинские территории, включая Крым, выдать всех военных преступников и тех захватчиков, чьей идеей было напасть 24 февраля, и понести наказание за преступления в независимом государстве. А пока этого не произойдет, никто не будет останавливаться.

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