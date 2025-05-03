Россия в 2025 году может установить антирекорд на фронте — британская разведка

Российская армия / © Associated Press

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До конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отметили британские аналитики, общие потери России от февраля 2022 составили около 950 тысяч погибших и раненых.

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Между тем, за первые 4 месяца этого года РФ потеряла примерно 160 тысяч человек.

«Если такие темпы сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь», — говорится в сообщении.

Правда, потери россиян в апреле остаются в среднем меньше «очень высоких ежедневных показателей», зафиксированных в конце 2024 года.

В то же время, в британском Минобороны подчеркнули, что в 2025 году Россия «не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине».

Напомним, аналитики ISW подсчитали, что российская оккупационная армия несет большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024-го.