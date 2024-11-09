Россия в 2025 году сможет производить на 30% больше артснарядов, чем ЕС: Сибига объяснил, как это предотвратить

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что уже сейчас нужно стратегически осмысливать это и предотвращать.

Россия в 2025 году сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС. Так произойдет, если не будет соответствующих реагирований или предотвращений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции 9 ноября.

"По данным украинской разведки, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе взятые", – сказал Сибига.

Министр отметил, что уже сейчас нужно стратегически осмысливать это и стратегически предотвращать. Он уточнил, что в первую очередь подразумевает так называемый теневой флот, который даже сейчас помогает России в обход санкций продолжать торговлю энергоносителями и нефтью.

"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие ужесточения санкционной политики Евросоюза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", – резюмировал Сибига.

Напомним, неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно наращивает активность ежедневных атак "шахедов" и ракет. И для этого агрессор до сих пор может использовать западные компоненты.

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