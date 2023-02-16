Россия в ближайшее время может применить боевую авиацию: в Раде назвали цель окупантов

В частности, во время "Рамштайна" западные партнеры и украинская делегация обсуждали противодействие российским самолетам.

Россия в ближайшее время может применить боевую авиацию, чтобы нанести удары по украинским системам ПВО и полевым составам.

Об этом сообщил нардеп и член Комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в эфире Совета.

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"Преимущество в самолетах у россиян в разы больше. Мы это признаем, мы это понимаем. Это понимают западные партнеры. Одним из очень важных направлений вчерашнего (15 февраля — ред.) "Рамштайна" было как раз интенсивное обсуждение поставок для Украины новых видов систем ПВО .Причем с акцентом именно на противодействие самолетам, а не крылатым ракетам. Потому что мы действительно видим возможность более интенсивного применения врагом самолетов", — рассказал представитель Зеленского.

Вениславский убежден, что, несмотря на количественное преимущество российской авиации, Украина готова противостоять армии врага.

"Мы прогнозируем и наши западные партнеры предполагают, что в ближайшей перспективе враг сможет более интенсивно применять авиацию, чтобы нанести удары по нашим системам противовоздушной обороны и полевым составам, которые сейчас есть. Мы к этому готовимся и осознаем все угрозы", — подчеркнул он.

Напомним, по данным западной и украинской разведок, Россия увеличивает количество авиации у украинских границ, впрочем, в США не видят угрозы воздушного наступления. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что они не фиксируют признаков наращивания Россией самолетов.

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