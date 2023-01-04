Россия в ближайшие месяцы готовит новую волну агрессии против Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия готовит новую волну агрессии в войне против Украины.

Об этом он сказал 4 января во время обращения к украинцам.

Президент отметил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Дании он проинформировал наших партнеров о том, что Россия готовит новую волну агрессии против Украины.

"Хочу поблагодарить сегодня Данию — после разговора с премьер-министром Фредериксен. Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней — никакого шанса на реванш для террористов", — сказал президент.

Зеленский за 4 января: мощные результаты - едет новое оружие

Угроза повторного наступления на Украину

В декабре 2022 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовится к новому большому наступлению на Украину. Под угрозой может оказаться и Киев. Это подтвердили министры обороны и иностранных дел Резников и Кулеба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что угроза новой агрессии существует уже в феврале 2023 года. Он подчеркнул, что украинцам нужно готовиться, чтобы дать отпор оккупантам.

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