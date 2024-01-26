Россия в ближайшие недели попытается атаковать пограничники Харьковщины – Генштаб Эстонии

Попытка наступления на пограничные Харьковской области будет предпринята для того, чтобы отвлечь внимание военных ВСУ от Купянского направления, считает полковник Ээро Ребо.

Россия в ближайшие недели может попытаться атаковать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей.

Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, пишет ERR.

По прогнозам Генштаба Эстонии, попытка наступления на пограничные Харьковской области будет предпринята для того, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Купянского направления, находящегося под основным ударом российских войск.

По словам Ребо, на Донецком направлении самые активные бои идут под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком.

"И совершенно очевидно, что основной упор в наступлении делается на Авдеевку, где, по сообщениям, путинские подразделения также были замечены как проводящие разведку и разные маневры внутри города. Но это не значит, что им удалось прорваться или что они препятствуют логистике украинских вооруженных сил", – сказал полковник.

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии отметил, что на Запорожском направлении активные бои идут преимущественно к югу от Великой Новоселки, где ни одна из сторон не продвигается вперед.

В Херсонском направлении украинские подразделения удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра, связывая там подразделения вооруженных сил России, которые не смогли оттеснить украинцев, несмотря на разные попытки наступления.

Напомним, 25 января Россия в очередной раз атаковала Харьковщину ракетами. Из-за атаки пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток.

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