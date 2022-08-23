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Россия в четвертый раз за сутки ударила по Харькову: момент масштабного прилета (видео)

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Россия в четвертый раз за сутки ударила по Харькову: момент масштабного прилета (видео)

Фото: ТСН.ua

Момент прилета по городу попал на видео.

Ночью 23 августа, около 23:34, российская армия в четвертый раз за сутки ударила по Харькову. Под обстрел попал Шевченковский район.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия вспыхнул пожар. По этому району Харькова Россия ударила уже третий раз день.

Момент прилета российского снаряда попал на видео.

Напомним, в течение дня 23 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область. Под огонь попали Криворожский район и Никополь.

"Я не мог вообразить даже во сне такой день рождения Харькова!" - бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов

"Я не мог вообразить даже во сне такой день рождения Харькова!" - бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов

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