Россия в Европе хочет организовать проплаченные митинги, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине — СНБО

Россия в Европе хочет организовать проплаченные митинги, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине — СНБО

Подобную тактику РФ применяла в США.

РФ пытается активизировать оплачиваемых поклонников для создания рычагов влияния на общество стран Европы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Речь идет о "спящих агентах", используемых РФ для проведения акций и митингов. Конкретных поводов для таких мер нет, поскольку их цель – дестабилизация ситуации для перевода внимания общества ЕС от нападения России на Украину.

"На днях российские СМИ афишировали митинги европейских дальнобойщиков против повышения цен на горючее. Казалось бы, все логично, однако горючее для грузовиков покупают компании-перевозчики, а водители к этому не имеют никакого отношения. Но когда логика останавливала Россию? Подобную тактику РФ использовала в США, о чем говорится в исследовании Принстонского Университета "Trends in Online Influence Efforts". Отмечается, что с 2014 по 2018 годы РФ пыталась поляризовать американское общество, подключаясь по обе стороны движения Black Lives Matter, миграционной проблемы, вопросы", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны опубликовала видеозапись, на которой зафиксирована работа украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими оккупантами.

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