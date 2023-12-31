Россия в канун Нового года обстреляла Херсон — есть пострадавшие (фото)

В воскресенье, 31 декабря, около обеда Россия обстреляла Херсон. Под огнем неприятеля оказался Корабельный район города.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, сейчас известно о трех раненых в результате "братских поздравлений" с левого берега.

"Мужчины 52 и 55 лет и 71-летняя женщина госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Все трое получили ранения во время вражеских обстрелов Корабельного района города", — написал он.

Последствия обстрела РФ Херсона 31 декабря 2023 года / Фото: ТСН.ua

Последствия обстрела РФ Херсона 31 декабря 2023 года / Фото: ТСН.ua

Последствия обстрела РФ Херсона 31 декабря 2023 года / Фото: ТСН.ua

Последствия обстрела РФ Херсона 31 декабря 2023 года / Фото: ТСН.ua

Последствия обстрела РФ Херсона 31 декабря 2023 года / Фото: ТСН.ua

Позже за медицинской помощью обратились еще двое мужчин. У обоих контузия.

"На момент обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск около 10:20 они находились в автомобиле", — добавил Мрочко.

Напомним, Олег Жданов предупредил, когда Россия может нанести повторный массированный удар.

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