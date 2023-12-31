Россия в канун Нового года обстреляла Херсон — есть пострадавшие (фото)

Из-за обстрелов за медицинской помощью обратилось пятеро жителей Херсона.
В воскресенье, 31 декабря, около обеда Россия обстреляла Херсон. Под огнем неприятеля оказался Корабельный район города.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, сейчас известно о трех раненых в результате "братских поздравлений" с левого берега.
"Мужчины 52 и 55 лет и 71-летняя женщина госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Все трое получили ранения во время вражеских обстрелов Корабельного района города", — написал он.
Позже за медицинской помощью обратились еще двое мужчин. У обоих контузия.
"На момент обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск около 10:20 они находились в автомобиле", — добавил Мрочко.
Напомним, Олег Жданов предупредил, когда Россия может нанести повторный массированный удар.
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