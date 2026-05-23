Россия в огне: поражены вражеский фрегат, танкер и нефтяные объекты (видео)

Удар по российскому фрегату "Адмирал Эссен"

В ночь на 23 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российской военной и топливной инфраструктуры. Под поражение попали нефтяной терминал «Шесхарис», нефтебаза «Грушова» в Новороссийске Краснодарского края РФ, а также танкер CHRYSALIS, который связывают с так называемым теневым флотом России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на нефтебазу и терминал в Новороссийске

В Генштабе заявили, что на территории нефтяного терминала «Шесхарис» подтверждено попадание и пожар. Этот объект является одним из крупнейших нефтяных терминалов РФ на Черном море и входит в систему ПАО «Транснефть». Его пропускная способность составляет до 75 млн тонн нефти в год, а резервуарный парк достигает около 1,28 млн кубометров.

«Объект обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов для экспорта и задействован в обеспечении потребностей армии РФ», — говорится в сообщении.

Также в районе Новороссийска была поражена перевальная нефтебаза «Грушевая». На территории объекта зафиксировали пожар.

В Генштабе отметили, что «Грушевая» является ключевой составляющей комплекса «Шесхарис» и одним из крупнейших резервуарных комплексов юга РФ. Общая вместимость резервуаров, по приведенным данным, составляет около 1,2-1,4 млн кубометров. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для военной логистики государства-агрессора.

Удар по танкеру теневого флота РФ

Кроме этого, Силы обороны Украины поразили район базирования кораблей так называемого теневого флота РФ в акватории Черного моря. Генштаб подтвердил поражение танкера CHRYSALIS.

Поражение фрегата «Адмирал Эссен»

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что во время рейда на порт Новороссийска и нефтехранилище «Грушовая балка» в зоне поражения также оказались фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356 и ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.

По его словам, степень поражения этих кораблей пока неизвестна.

«Мадьяр» также заявил, что к операции были привлечены подразделения СБС «Птицы Мадьяра», в частности 1-й отдельный центр СБС и 9-й батальон «Кайрос» 414-й отдельной бригады.

В Генштабе добавили, что также украинские военные нанесли удары по узлам связи противника в Краснореченском Луганской области и Смелом в Запорожской области. Под поражение попал и склад материально-технических средств во Фроловском Запорожской области. В Донецкой области, по данным Генштаба, был поражен склад боеприпасов российских войск в Пречистовке.

Кроме того, Роберт Бровди сообщил о поражении тыловой базы и логистического хаба 6-й армии ВВС и ПВО РФ в Ровеньках Луганской области, пункта управления БпЛА в Олешках Херсонской области, а также топливозаправщиков, спецтехники и бронетехники на временно оккупированной территории Запорожской области.

Отдельно Роберт Бровди сообщил об уничтожении зенитного ракетного комплекса «Оса» в Донецке. По его словам, это уже 21-й уничтоженный комплекс такого типа с начала мая.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — говорится в сообщении Генштаба.

