Россия в огне: Силы обороны ударили по НПЗ "Лукойла" и стратегическому порту
В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщил Генштаб.
В частности, поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижегородская область). В результате на территории предприятия возник масштабный пожар.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинте » занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли России, в частности, обеспечивая горючим критически важный московский регион (около 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.
Производственная мощность объекта составляет 17 млн тонн сырья в год.
Номенклатура компании включает более 50 видов продукции, в том числе авиационное и дизельное горючее, непосредственно поставляемое для нужд русского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Вместе с тем подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта «Приморск» на Балтийском море. Это один из крупнейших портов России из задействованных в транспортировке нефтепродуктов.
Также поражен склад хранения авиационной техники (Саки, ТОТ АР Крым).
Кроме того, наши воины били по сосредоточениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.
Напомним, в Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА, которая началась около 00:10 ночи 5 апреля. Сообщается, что во время атаки значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар.