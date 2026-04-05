Россия в огне: Силы обороны ударили по НПЗ "Лукойла" и стратегическому порту

Оккупанты считают убытки

Реклама

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщил Генштаб.

В частности, поражена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижегородская область). В результате на территории предприятия возник масштабный пожар.

Реклама

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинте » занимает стратегическое место в нефтеперерабатывающей отрасли России, в частности, обеспечивая горючим критически важный московский регион (около 30% общероссийского потребления бензина) и российскую армию.

Производственная мощность объекта составляет 17 млн тонн сырья в год.

Номенклатура компании включает более 50 видов продукции, в том числе авиационное и дизельное горючее, непосредственно поставляемое для нужд русского ВПК и обеспечения оккупационного контингента.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Реклама

Вместе с тем подтвержден пожар в результате очередного поражения инфраструктуры стратегически важного для захватчиков порта «Приморск» на Балтийском море. Это один из крупнейших портов России из задействованных в транспортировке нефтепродуктов.

Также поражен склад хранения авиационной техники (Саки, ТОТ АР Крым).

Кроме того, наши воины били по сосредоточениям живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки Днепропетровской области, Гуляйполе Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Напомним, в Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА, которая началась около 00:10 ночи 5 апреля. Сообщается, что во время атаки значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар.