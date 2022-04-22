Россия в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения разведки – Мотузяник

Россия в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения разведки – Мотузяник

В настоящее время отдельные подразделения вооруженных сил РБ продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Россия в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения всех видов разведки.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Медиацентре "Украина".

Так, информируя о ситуации на Волынском, Полесском и Северском направлениях, спикер Минобороны отметил, что в настоящее время отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Также читайте Россия перебрасывает на восток Украины силы из Беларуси и ищет уязвимые места ВСУ для наступления – разведка

"И стоит отметить, что Россия в полном объеме использует территорию Республики Беларусь для ведения всех видов разведки", — добавил Мотязуник.

Напомним, военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину.

Читайте также: