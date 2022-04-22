Россия в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения разведки – Мотузяник

В настоящее время отдельные подразделения вооруженных сил РБ продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Россия в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения всех видов разведки.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Медиацентре "Украина".
Так, информируя о ситуации на Волынском, Полесском и Северском направлениях, спикер Минобороны отметил, что в настоящее время отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
"И стоит отметить, что Россия в полном объеме использует территорию Республики Беларусь для ведения всех видов разведки", — добавил Мотязуник.
Напомним, военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину.
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