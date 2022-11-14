Россия в последнее время не наносит массированных ударов по Украине: с чем это связано и что значит

Уменьшение массированных ударов по Украине означает, что у России возник дефицит вооружения, в том числе ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга в понедельник, 14 ноября.

"Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибр", особенно "Калибров", — пояснил он.

Игнат добавил, что на 14 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 вражеских кораблей, из которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий азлп – 0 ракет.

Россия вывозит ракеты из Белоруссии: что это значит

В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что Россия перевозит из Беларуси ракеты. Только за последние дни в "Мачулище" из РФ прилетало восемь Ил-76, которые, вероятнее всего, вывозят ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, факты, что Россия вывозит из Беларуси ракеты до С-300, свидетельствует о том, что у агрессора не хватает боеприпасов. По его мнению, дела в России настолько плохи, что для них даже 64 ракеты, которые были в Беларуси, важны.

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