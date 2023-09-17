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Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике после вторжения в Украину

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике после вторжения в Украину

Флаг РФ / Фото: Getty Images

Это еще раз доказывает, что в Москве прекрасно понимают, что НАТО не представляет никакой угрозы для России.

Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике возле Норвегии после того, как начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявил глава Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен после встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Осло, информирует Reuters.

Он заявил, что российские военные силы составляют лишь "20% или меньше" от их численности до начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кристоферсен отметил, что это "наглядно показывает", что в Москве понимают, что НАТО не представляет никакой угрозы для РФ.

"Если бы он (российский диктатор Путин. – ред.) считал, что мы угрожаем России, он не стал бы опрокидывать войска в Украину", – подчеркнул генерал.

Кроме того, этот тезис доказывает и то, что Россия сдержанно отреагировала на вступление в Альянс Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины прокомментировали, возможен ли компромисс НАТО с агрессорской Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что Россия становится все зависимее "ненадежных игроков" из-за западных санкций и дипломатического давления.

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Дата публикации
Просмотры
232
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