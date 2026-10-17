ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили еще шесть баллистических ракет

Благодаря своевременному переходу работников к укрытиям в этот раз обошлось без погибших и раненых.

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили еще шесть баллистических ракет

17 октября Россия снова атаковала баллистическими ракетами комбинат Запорожсталь, после серии предварительных ударов так и не вернувшийся к нормальному производственному режиму. На рассвете шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также повторно повредили производственные площадки доменного производства. Благодаря своевременному переходу работников к укрытиям в этот раз обошлось без погибших и раненых.

«Россия продолжает бить по металлургическому предприятию, которое после предварительных атак так и не вернулось к нормальной работе. Так что логики в этих ударах нет, как и в самой войне. После таких тревожных ночей хочется обратить внимание на главное – и это не Россия и ее атаки. Главное – это наши люди. Спасибо нашим работникам, нашей команде, которая оказалась сильнее обстрелов и безумного давления. Профессионализм, компетентность и командный дух всегда были нашими ценностями. Но в такие времена на первый план выходит сила духа наших людей. Страна-агрессор разрушает и уродует, пытается уничтожить. А наши люди продолжают работать: метр за метром разбирают завалы, сплачиваются во время ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также вместе направляются к укрытиям. Чтобы после отбоя снова возвратиться к работам на поврежденных площадках. Чтобы добраться до своих рабочих мест – возле чугунных леток, энергетических агрегатов, тепловозов. Чтобы понять, что каждый может сделать для того, чтобы снова выполнять свою работу. Благодарю каждого, кто не теряет веру в себя и украинскую металлургию, каждого, кто борется. В этом наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отобрать», - подчеркнул операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Запорожсталь подверглась массированным баллистическим атакам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и сегодня, 17 октября. За это время суммарно по предприятию выпустили 23 баллистических ракеты. В результате этих ударов погибли восемь работников предприятия, еще 31 металлург получил ранения разной степени тяжести.

После обстрела 11 августа весь производственный комплекс был остановлен. Работников привлекли к разбору завалов и ликвидации последствий атаки, чтобы оценить повреждения и возможности восстановления. Некоторые технологические процессы оперативно возобновили, чтобы поддерживать оборудование в безопасном состоянии и устранить потенциальные техногенные риски для работников и горожан. В дальнейшем их работа была обеспечена на критически необходимом уровне. В то же время производство в обычном режиме так и не возобновилось.

Учитывая постоянные риски безопасности из-за системных обстрелов Запорожья российскими войсками на предприятии оперативно расширили сеть защитных сооружений. Дополнительно установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями в зонах, где производятся работы по ликвидации последствий атак и ремонту поврежденного оборудования. Это позволило максимально сократить расстояние и время, необходимые работникам, чтобы добраться до укрытия, что особенно важно во время атак баллистики.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie