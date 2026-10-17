Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили еще шесть баллистических ракет

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17 октября Россия снова атаковала баллистическими ракетами комбинат Запорожсталь, после серии предварительных ударов так и не вернувшийся к нормальному производственному режиму. На рассвете шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также повторно повредили производственные площадки доменного производства. Благодаря своевременному переходу работников к укрытиям в этот раз обошлось без погибших и раненых.

«Россия продолжает бить по металлургическому предприятию, которое после предварительных атак так и не вернулось к нормальной работе. Так что логики в этих ударах нет, как и в самой войне. После таких тревожных ночей хочется обратить внимание на главное – и это не Россия и ее атаки. Главное – это наши люди. Спасибо нашим работникам, нашей команде, которая оказалась сильнее обстрелов и безумного давления. Профессионализм, компетентность и командный дух всегда были нашими ценностями. Но в такие времена на первый план выходит сила духа наших людей. Страна-агрессор разрушает и уродует, пытается уничтожить. А наши люди продолжают работать: метр за метром разбирают завалы, сплачиваются во время ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также вместе направляются к укрытиям. Чтобы после отбоя снова возвратиться к работам на поврежденных площадках. Чтобы добраться до своих рабочих мест – возле чугунных леток, энергетических агрегатов, тепловозов. Чтобы понять, что каждый может сделать для того, чтобы снова выполнять свою работу. Благодарю каждого, кто не теряет веру в себя и украинскую металлургию, каждого, кто борется. В этом наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отобрать», - подчеркнул операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Запорожсталь подверглась массированным баллистическим атакам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и сегодня, 17 октября. За это время суммарно по предприятию выпустили 23 баллистических ракеты. В результате этих ударов погибли восемь работников предприятия, еще 31 металлург получил ранения разной степени тяжести.

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После обстрела 11 августа весь производственный комплекс был остановлен. Работников привлекли к разбору завалов и ликвидации последствий атаки, чтобы оценить повреждения и возможности восстановления. Некоторые технологические процессы оперативно возобновили, чтобы поддерживать оборудование в безопасном состоянии и устранить потенциальные техногенные риски для работников и горожан. В дальнейшем их работа была обеспечена на критически необходимом уровне. В то же время производство в обычном режиме так и не возобновилось.

Учитывая постоянные риски безопасности из-за системных обстрелов Запорожья российскими войсками на предприятии оперативно расширили сеть защитных сооружений. Дополнительно установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями в зонах, где производятся работы по ликвидации последствий атак и ремонту поврежденного оборудования. Это позволило максимально сократить расстояние и время, необходимые работникам, чтобы добраться до укрытия, что особенно важно во время атак баллистики.

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