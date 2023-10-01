Россия в сентябре выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов": эксперт поразил цифрой

Предыдущий рекорд был в мае 2023 года.

В сентябре был установлен абсолютный рекорд по применению Shahed-136 российскими оккупантами – 521 БПЛА.

Такой подсчет озвучил военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, предыдущий рекорд был в мае 2023 года, тогда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Затем последовало падение интенсивности налетов: в июне – 197, в июле – 246, в августе – 167.

Эксперт не уверен, что резкий рост атак в сентябре связан с запуском производства Shahed-136 в России. Он утверждает, что у них с этим производством – большие проблемы.

"Сроки поставок были сорваны, поскольку острая зависимость производства от поставок контрабандных запчастей сохранилась и ни на какой замкнутый цикл с нуля россия в ближайшей перспективе не получится, в вопросах производства Shahed-136 сохраняя зависимость от Ирана", — написал он.

Коваленко предполагает, что Иран нарастил объемы производства, в результате чего Россия смогла нарастить интенсивность ударов по Украине, однако и здесь есть нюансы.

"Когда россия обратилась в Иран за поставками Shahed-136, производственные мощности, которые были исключительно ручными, а не автоматизированными сборками, позволяли в месяц собирать до 50 Shahed-136. К концу 2022 года Иран смог нарастить производство до 100 Shahed-136 в месяц. Не исключено, что по состоянию на май этот показатель достигал 150-200", — отметил он.

Скорее всего, причиной рекордного роста в сентябре стало привлечение накопленного БК, считает эксперт.

Напомним, в ночь на 1 октября Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Все, что известно об ушибах и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

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