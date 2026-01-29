- Дата публикации
-
- Категория
- Война
Россия в сутки потеряла самолет и сотни солдат
Россия за минувшие сутки потеряла четыре танка, сотни солдат и самолет.
За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 830 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 29 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава — около 1 237 400 (+830) человек
танков — 11 613 (+4)
боевых бронированных машин — 23 965 (+7)
артиллерийских систем — 36 733 (+20)
РСЗО — 1 629 (
средств ПВО — 1 288 (+2)
самолетов — 435 (+1)
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955)
крылатых ракет — 4 205
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 76 190 (+88)
специальной техники — 4 053
Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия в среду, 28 января, на южном фронте потеряла два боевых самолета — истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
Государство-агрессор потеряло на войне около 130 самолетов, однако производство новых истребителей Су-34, Су-35С и Су-30СМ2 не только компенсировало это количество, но и позволило расширить общий парк.
В Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.