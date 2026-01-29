Россия в сутки потеряла самолет и сотни солдат

Оккупанты / © Associated Press

За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 830 солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 29 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

личного состава — около 1 237 400 (+830) человек

танков — 11 613 (+4)

боевых бронированных машин — 23 965 (+7)

артиллерийских систем — 36 733 (+20)

РСЗО — 1 629 (

средств ПВО — 1 288 (+2)

самолетов — 435 (+1)

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 118 679 (+955)

крылатых ракет — 4 205

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 2

автомобильной техники и автоцистерн — 76 190 (+88)

специальной техники — 4 053

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия в среду, 28 января, на южном фронте потеряла два боевых самолета — истребитель Су-30 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

Государство-агрессор потеряло на войне около 130 самолетов, однако производство новых истребителей Су-34, Су-35С и Су-30СМ2 не только компенсировало это количество, но и позволило расширить общий парк.

В Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.