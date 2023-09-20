Россия в течение ночи запустила в Украину несколько групп ударных БПЛА

Первые беспилотники стали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи.

В ночь с России на территорию Украины залетело несколько групп ударных БпЛА.

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Об этом информирует прессслужба Воздушных сил в Telegram.

Первые беспилотники стали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи.

Очередная группа враждебных БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области РФ в час ночи.

Еще несколько групп стали заходить в воздушное пространство Украины через Сумскую область через полчаса.

В 2:30 еще несколько групп вражеских БПЛА вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Полтавской и Сумской областях, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе "Шахед" до сих пор остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны.

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