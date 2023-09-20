Россия в течение ночи запустила в Украину несколько групп ударных БПЛА

Первые беспилотники стали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи.
В ночь с России на территорию Украины залетело несколько групп ударных БпЛА.
Об этом информирует прессслужба Воздушных сил в Telegram.
Первые беспилотники стали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи.
Очередная группа враждебных БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области РФ в час ночи.
Еще несколько групп стали заходить в воздушное пространство Украины через Сумскую область через полчаса.
В 2:30 еще несколько групп вражеских БПЛА вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область.
Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Полтавской и Сумской областях, которые Россия в очередной раз запустила по Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе "Шахед" до сих пор остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны.
Читайте также:
- Во Львове "Шахеды" попали по польскому заводу: что известно о последствиях
- Ночная атака по Украине: появилось видео, как силы ПВО сбивали ракеты
- Уничтожение "российского Patriot": эксперт объяснил, как это повлияет на события в Крыму