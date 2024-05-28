"Россия в войне против Украины не сама": Зеленский о поставках оружия Ираном и КНДР

Зеленский заявил, что Иран уже открыто снабжает оружием оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран открыто снабжает оружием оккупационные войска России. Россияне также получают разное вооружение от Северной Кореи.
Об этом глава государства сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
Президент подчеркнул, что сегодня Россия в войне против Украины не сама.
"Идет уже открытая поставка оружия от Ирана. Не только дронов, но и ракет. Идет поставка артиллерийских снарядов и ракет от Северной Кореи и т.д. И есть некоторые вещи, о которых мы публично сегодня не говорим. Мы видим от наших разведок и не говорим, пока не будет фактов на 100% по поставкам от того или иного государства российскому злу", - подчеркнул Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что Украина как демократическое государство обязательно должно победить. Но сложно побеждать только оружием.
"Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо – справедливым миром. А оружие нужно для того, чтобы нас не уничтожили дотла, для того, чтобы нас не оккупировали. Нам нужно отбиваться от этого зла", — отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Бельгией и о получении F-16.
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