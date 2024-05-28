"Россия в войне против Украины не сама": Зеленский о поставках оружия Ираном и КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран открыто снабжает оружием оккупационные войска России. Россияне также получают разное вооружение от Северной Кореи.

Об этом глава государства сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Президент подчеркнул, что сегодня Россия в войне против Украины не сама.

"Идет уже открытая поставка оружия от Ирана. Не только дронов, но и ракет. Идет поставка артиллерийских снарядов и ракет от Северной Кореи и т.д. И есть некоторые вещи, о которых мы публично сегодня не говорим. Мы видим от наших разведок и не говорим, пока не будет фактов на 100% по поставкам от того или иного государства российскому злу", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что Украина как демократическое государство обязательно должно победить. Но сложно побеждать только оружием.

"Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо – справедливым миром. А оружие нужно для того, чтобы нас не уничтожили дотла, для того, чтобы нас не оккупировали. Нам нужно отбиваться от этого зла", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Бельгией и о получении F-16.

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