Россия в войне против Украины потеряла более 57% своего ракетного потенциала — Резников

В марте Украина буквально умоляла о том, чтобы западные партнеры закрыли небо. Страны НАТО, очевидно опасаясь прямой конфронтации с РФ, на это не пошли. Впрочем, украинские силы ПВО начали сами сбивать ракеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Два фактора. Мы действительно научились, наши уникальные специалисты делают чудеса. Я недавно виделся с нашим командующим Воздушных сил господином Олещуком, он рассказывал, что он кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же "Буками". Но россияне, по данным нашей разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Стоит отметить, что ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что из-за дефицита Россия реже стреляет "Искандерами", а также бережет ракеты типа "Калибр". А вот старых ракет к системам С-300 РФ хватит еще не менее чем на три года для ударов по территории Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: