Россия вдвое увеличила производство новых ракет: эксперт назвал признак этого

Большинство российских ракет выпускает Дубненский машиностроительный завод под Москвой, до которого могут дотянуться украинские беспилотники.

Увеличение интенсивности российских ракетных ударов по Украине свидетельствует, что государство-агрессор сумело не только наладить, но и нарастить производство новых ракет.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии "24 канала".

"Россияне нашли способ нарастить производство ракет. По меньшей мере, вдвое. Речь идет о ракетах Х-101, "Калибрах", Х-555”, — сказал он.

По словам эксперта, большинство российских ракет производятся в городе Дубна на севере Московской области, в 120 километрах от столицы государства-агрессорки.

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Свитан предположил, что до Дубненского машиностроительного завода могут дотянуться украинские беспилотники, по крайней мере, в этом направлении были замечены полеты нескольких дронов.

Но государство-агрессор атакует Украину не только новыми ракетами.

"Параллельно они утилизируют и перегружают нашу систему ПВО старыми запасами советских ракет", — отметил военный эксперт.

Он добавил, что речь идет о ракетах Х-55 и ракетах для систем ПВО С-300, которые достаточно неточные, но могут истощить украинскую систему ПВО, поскольку для их ликвидации приходится использовать дорогие боеприпасы.

Напомним, пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Россия все еще имеет возможность атаковать города Украины массированными ракетными ударами и имеет запасы оружия из-за того, что антироссийские санкции плохо работают.

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