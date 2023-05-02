Россия вечером снова беспощадно обстреляла Херсонщину: есть погибший

За день оккупанты убили 4 жителей Херсонщины.

Российские террористы вечером 2 мая снова беспощадно обстреляли Херсонскую область. На месте трагедии погиб мужчина и тяжело ранена женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Российские террористы вечером обстреляли поселок Казацкое Новокаховской громады. На месте трагедии погиб 66-летний мужчина.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли Днепровское Белозерской громады. Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей.

В ОВА подчеркнули, что только 2 мая российские террористы убили 4 мирных жителей Херсонщины.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 2 мая, массированно обстреляли Херсон и несколько сел Белозерской общины. Из-за террористических атак россиян погибли три человека, еще 5 человек получили ранения.

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