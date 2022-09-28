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Россия вечером запустила по Украине 5 ракет: в ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить

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Россия вечером запустила по Украине 5 ракет: в ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить

Фото: defence-ua.com

Российские оккупанты вечером, 28 сентября, сбили над Украиной 4 ракеты из 5, которые запустили россияне.

Оккупанты выпустили по Украине 5 авиационных ракет Х-59, 4 из которых удалось сбить.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

"Во время ракетного удара противником применено 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: 1 ракета сбита — в Криворожском районе, еще 2 ракеты уничтожены в районе н.п. Синельниково, 1 - в Запорожье", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Также Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетную атаку по Кривому Рогу подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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