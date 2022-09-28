Россия вечером запустила по Украине 5 ракет: в ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить

Российские оккупанты вечером, 28 сентября, сбили над Украиной 4 ракеты из 5, которые запустили россияне.

Оккупанты выпустили по Украине 5 авиационных ракет Х-59, 4 из которых удалось сбить.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

"Во время ракетного удара противником применено 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: 1 ракета сбита — в Криворожском районе, еще 2 ракеты уничтожены в районе н.п. Синельниково, 1 - в Запорожье", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Также Россия вечером 28 сентября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Ракетную атаку по Кривому Рогу подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Читайте также: