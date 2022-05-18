Россия ведет неоправданную и непровоцированную войну: Кулеба призвал не перекладывать вину за вторжение РФ на других

Россия ведет неоправданную и непровоцированную войну: Кулеба призвал не перекладывать вину за вторжение РФ на других

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться лжи и не перекладывать на других вину России, которая цинично напала на Украину.

Он сообщил, что некоторые хотят переложить вину России за вторжение на другие страны или международные организации: НАТО, США, ЕС, Украину.

Об этом украинский дипломат написал на странице Twitter.

"Некоторые пытаются переложить вину за вторжение России в НАТО, США, ЕС, Украину. По разным причинам: антиамериканизм, нравственная слепота, теории заговора, российские зарплаты. Правда в том, что Россия ведет неоправданную и непровоцированную захватническую войну. Не поддавайтесь на ложь", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия умышленно использует продовольствие, прежде всего зерно как оружие против мира.

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