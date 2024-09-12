Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области: WSJ назвал их

В Донецкой области и российская армия ведет ожесточенные бои за Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению ее главной военной цели – оккупации Донбасса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас оккупанты обстреливают украинский логистический центр Покровск и продвигаются в этот город. В настоящее время армия РФ находится в нескольких километрах от него. Впрочем, ВСУ обороняются, несмотря на преимущество россиян в вооружении и количестве личного состава.

Этим летом целью российского наступления стал город Покровск, являющийся важным логистическим центром для украинских сил на востоке. Wall Street Journal отмечает, что украинские защитники утверждают, что их оборону подрывает недостаточное количество артиллерийских снарядов и отсутствие хорошо обученных войск.

Сейчас Покровск – это точка опоры для действий ВСУ на востоке. Город – важный дорожный и железнодорожный узел, через который проходит основной маршрут поставок украинских сил в Донецкой области. Поэтому его потеря обернется тем, что Константиновка и Часов Яр будут иметь один основной путь поставки с северо-востока. В свою очередь, русские войска приблизятся к западному краю Донбасса. .

Кроме того, российские войска пытаются захватить важные высоты в городе Часов Яр. Его захват даст значительное преимущество россиянам в усилиях захватить Краматорск и Славянск. Оттуда оккупантам было бы легче наносить удары с артиллерии и БбЛА по украинским военным подразделениям и позициям

Захватчики возобновили атаки на Торецк, Курахово и Угледар. Авторы материала пишут, что обе стороны борются за то, чтобы добиться успехов до ноября, потому что холод и первый снег усложнят продвижение. Кроме того, в США пройдут президентские выборы.

Как сообщалось, под Покровском, в районе населенного пункта Красногоровка, оккупанты пошли в наступление с кучей бронетехники. В последний раз захватчики проводили подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь на 2 сентября.

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