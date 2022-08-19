Россия ведет штурмовые действия в направлении Лозово – Первомайское: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Российская армия ведет штурмовые действия в направлении Лозовая-Первомайское. Боевые действия там продолжаются, а также в направлении Покровско-Бахмутское.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 12 августа.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населённый пункт Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.

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Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Яворского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Северского, Раздолевки, Григоровки, Сидорового и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневое влияние танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спирное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опросного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары неподалеку от Марьинки, Новомихайловки и Павловки.

Ведет штурмовые действия в направлении Лозовая-Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

В Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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