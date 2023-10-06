Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины — СМИ

Российские власти активно вербуют граждан Сербии и других балканских стран для участия в войне в Украине.

Об этом идет речь в расследовании российской службы BBC.

Утверждается, что было завербовано около 100 человек, сейчас схема, которая использовалась для вербовки наемников, заморожена.

По этим данным, наемники из Сербии заключают контракты с Министерством обороны и отправляются на войну в составе 106 дивизии Воздушно-десантных войск. Вербовку сербов ранее подтвердили граждане Сербии, воевавшие на Донбассе еще с 2014 года, Деян Берич и Давор Савичич.

"Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через Красногорский военкомат", — говорил, в частности, Савичич.

BBC со ссылкой на источники сообщает, что схему по оформлению иностранцев через военкомат подмосковного города Красногорска предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев. В вербовке, как утверждается, принимают участие лидер байкерской группировки "Ночные волки" Александр Залдостанов и сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Марко Милошевич, живущего в России.

Как пишет BBC, Савичич обещал к осени 2023 сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й дивизии Воздушно-десантных войск. Однако оформить удалось около ста человек, после чего процесс был заморожен, и сформировать полноценную бригаду Савичич пока так и не смог, говорится в расследовании. В Сербии наемство является уголовным преступлением.

Российские власти разрешают иностранцам заключать контракты на службу в армии, акцент при этом делается на гражданах соседних государств. Президент России Владимир Путин при этом отрицал, что иностранцев целенаправленно вербуют в российскую армию, исключив, в частности, вербовку граждан Северной Кореи.

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