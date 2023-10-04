Россия вербует иностранцев для службы в десантных подразделениях – ISW

Оккупанты пытаются привлечь иностранных добровольцев для войны против Украины.

Из-за дефицита кадровых военных для пополнения боевых потерь, россияне пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы в подразделениях воздушно-десантных войск (ВДВ) в войне против Украины.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, один из российских источников 3 октября заявил, что в российских воздушно-десантных бригадах служат добровольцы из Непала.

"Военные продолжают вербовать иностранных добровольцев для службы в вероятно подразделениях воздушно-десантных войск, которые деградировали после интенсивных боев", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия на Кубе вербовала боевиков на войну против Украины.

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