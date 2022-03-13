Россия вербует на войну наемников в Сирии и Ливии: из какого оружия будут стрелять и какую зарплату получат

Россия вербует на войну наемников в Сирии и Ливии: из какого оружия будут стрелять и какую зарплату получат

В последние дни РФ собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск.

Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр Эз-Зор.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 13 марта.

По данным разведчиков, завербованных наемников после короткой подготовки переправят в Россию через авиабазу "Хмеймим". Доставляют боевиков двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы "Чкаловский" в Московской области.

Так, Россия за последние дни собрала уже тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса вооруженных сил Сирии.

"Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие", — отметили в разведке.

Кроме того, подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к войне в Украине.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 дол.

Напомним, 13 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские кафиры стягивают в Украину военных из Армении и Азербайджана, а также привлекают наемников.

ТСН.ua

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