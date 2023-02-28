Россия вербует на войну против Украины палестинских наемников в Ливане — СМИ

Предпочтение отдается лицам, родившимся после 1969 года, поскольку они, как правило, не состоят в Ливане на официальном учете и им проще покинуть Ливан, не обращая внимания на государственные службы.
Россия вербует на войну против Украины палестинских наемников в Ливане.
Об этом сообщает издание The Media Line.
Отмечается, что вербовку палестинских боевиков на войну в Украине ведут лица, связанные с посольством Палестины в Лондоне. Вербовка идет, в частности, в крупнейшем в Ливане лагере беженцев Айн аль-Гильва.
Предпочтение в процессе вербовки отдается лицам, родившимся после 1969 года, поскольку они, как правило, не состоят в Ливане на официальном учете и им проще покинуть страну, не привлекая внимания государственных служб.
Россия обещает наемникам $350 и оставшиеся в Ливане ежемесячные выплаты членам семьи. Издание отмечает, что это серьезный стимул из-за крайне тяжелой социальной ситуации в лагерях палестинских беженцев.
Издание отмечает, что вербовка идет под контролем группировки Хезболла, которая также отправляет в Украину своих боевиков, имеющих опыт управления беспилотниками. Большинство наемников, однако, составляют сторонники группировки ФАТХ, которая сейчас руководит в Палестинской автономии, а также партии Народный фронт освобождения Палестины.
В Украину, как пишет издание, уже отправлено около 300 палестинцев.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что россияне вынуждены производить замену вагнеровцам.
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