Российские оккупанты / © Associated Press

Россия изобрела новый циничный способ пополнения армии, вербуя молодежь в популярном мессенджере для геймеров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Схема вербовки оказалась достаточно простой, но действенной для неопытной молодежи. Двое мужчин в возрасте около 20 лет покинули свои дома в ЮАР еще в июле прошлого года. Причиной внезапного отъезда стало общение в приложении Discord с лицом, скрывавшимся под никнеймом @Dash.

Анонимный куратор предложил молодым людям подписать годовой контракт с российской армией. Местом дислокации была указана воинская часть вблизи Санкт-Петербурга.

Вербовщики действовали хитро: вместо правды о «мясных штурмах» южноафриканцам рисовали радужные перспективы — получение российского гражданства и возможность продолжить образование в РФ после завершения службы.

Реальность оказалась далека от обещаний в чате. После короткой базовой подготовки новоиспеченных наемников отправили в зону боевых действий. Результат такой авантюры стал трагическим:

Один из завербованных солдат погиб на передовой в Луганской области еще в октябре 2024 года.

Местонахождение другого мужчины пока остается неизвестным.

Источники издания отмечают, что подобная вербовочная практика возникла именно на фоне дефицита живой силы в российских войсках, несущих тяжелые потери на украинском фронте.

Действия российской стороны повлекли за собой международный скандал и жесткую реакцию правоохранительных органов Южной Африки. Следует отметить, что с 1998 года законодательство ЮАР категорически запрещает участие граждан в войнах за иностранные государства или оказание им поддержки.

Власти страны уже перешли к активным действиям, а именно, в конце ноября была арестована женщина, работавшая на государственном радио, и четыре мужчины. Им были предъявлены официальные обвинения в незаконной вербовке. Следующее судебное заседание по этому громкому делу назначено на 10 февраля.

Южная Африка — не единственная страна, где Россия ищет солдат. Известно о случаях вербовки граждан Кении, Камеруна и Буркина-Фасо. Однако использование игрового приложения Discord для поиска наемников стало уникальной особенностью южноафриканского кейса. В других странах вербовщики действовали более традиционными методами.

Эксперты подчеркивают, что такие действия Кремля свидетельствуют о том, что внутренний мобилизационный ресурс РФ иссякает, а желающих воевать среди россиян становится все меньше.

Информацию о смерти официально подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов, а обстоятельства произошедшего обнародовал украинский журналист Денис Казанский.