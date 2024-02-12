Россия, вероятно, готовит новое наступление на Лиманском направлении – военный

Начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Сергей Дибров отметил, что погодные условия не способствуют активному движению оккупантов на Лиманском направлении. Однако Россия, вероятно, готовится к новому наступлению.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Сейчас на Лиманском направлении ситуация немного спокойнее обычного. Это означает, что продолжаются обстрелы, попытки штурмовать, но они не происходят с утра до ночи. То есть враг пытается чего-то достичь, но скорее всего готовит новое более мощное наступление и готовит для этого силы. Кроме того, погодные условия сейчас не очень благоприятны для того, чтобы куда-то двигаться и что-то пытаться отразить. Поэтому, скорее всего, у нас такая оперативная климатическая пауза", — рассказал военный.

Дибров добавил, что на их направлении воюют именно регулярная российская армия, проходившие соответствующую подготовку, контрактники, находящиеся под руководством кадровых офицеров.

"Поэтому это действительно серьезный враг – это не частные военные компании, не штрафные роты, батальоны, "Шторм" и так далее. Это та самая вторая армия мира классического ее исполнения, то есть российские контрактники", — резюмировал Сергей Дибров.

Напомним, аналитик BILD считает, что россияне могут захватить Авдеевку в ближайшие недели (карта).

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