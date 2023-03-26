Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшие партии "Шахедов" – британская разведка

В настоящее время РФ запускает дроны-камикадзе по территории Украины по двум направлениям.

Российская армия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотников Shahed от Ирана.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, с начала марта 2023 года армия РФ, вероятно, запустила по меньшей мере 71 ударный беспилотный летательный аппарат Shahed иранской разработки по целям по всей Украине.

"Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках в конце февраля 2023 года. Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество Shahed", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Россия запускает "Шахеды" по двум направлениям: из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке.

"Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и уменьшает время полета к целям на севере Украины. Вероятно, это будет дальнейшая попытка испытания украинского ПВО", — отмечает разведка Великобритании.

Напомним, в ночь на 22 марта россияне атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. ПВО уничтожило все восемь беспилотников врага, однако обломки нанесли существенные разрушения общежитию в Ржищеве. Число жертв в результате атаки составляет девять человек.

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