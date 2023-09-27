Россия, вероятно, не успела укомплектовать многоэшелонированную оборону на юге — ISW

Оккупанты продолжают развертывать большую часть своей боевой мощи в западной части Запорожской области.
Вероятно, что российское командование не укомплектовало глубоко эшелонированную оборону на юге Украины. Об этом свидетельствует наличие подразделений 42-й мотострелковой дивизии под Токмаком.
Это предполагают американские аналитики Института изучения войны (ISW).
25 и 26 сентября российские источники сообщили, что подразделения 3-го батальона 71-го мотострелкового полка участвовали в перепалке с военной полицией 70-го мотострелкового полка в оккупированном Токмаке . о том, что российские войска развернули подразделения этих полков по всей многоэшелонированной обороне между текущей линией фронта и Токмаком", — говорится в сообщении.
Аналитики допускают, что оккупанты продолжают развертывать большую часть своей боевой мощи в западной части Запорожской области на непосредственной линии фронта. Развертывание 70-го и 71-го мотострелковых полков еще под Токмаком свидетельствует о том, что "элементы тех же российских соединений и обороняющихся на передовых позициях частей удерживают позиции, вероятно, в меньшем количестве, в последующих оборонительных слоях" .
" Возможно, что на тыловых оборонительных позициях удерживаются элементы других российских частей и не наблюдаемых соединений, хотя текущие обязательства российской живой силы удерживать позиции на передовой указывают на то, что это маловероятно", — подчеркнули в ISW.
Напомним, ранее в ISW информировали, что кафиры готовят новые войска для прорыва обороны ВСУ в районах Донбасса.
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