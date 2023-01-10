Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси – Гаюн

По последним данным, Россия отправила в Белорусь во вторник около 100 российских солдат и вооружение.

Россия продолжает интенсивные перемещения по железной дороге своей военной техники и личного состава в Беларусь. Эшелоны РФ замечали на перегоне Минск-Борисов, а также в Гомеле, Осиповичах и Орше.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".".

Также, по данным группы, в белорусском Слониме происходило формирование эшелона Вооруженных сил Беларуси (с техникой 11 механизированной бригады). Также эшелон ВС РБ (вероятнее всего, 103 воздушно-десантной бригады) был замечен в Бресте.

На дорогах Беларуси не были зафиксированы большие колонны автомобилей Вооруженных сил РФ.

"Отмечались небольшие колонны (до 5 машин) между Барановичами и Минском. Незначительные перемещения ВС РФ наблюдались в Гомеле и Минске", — говорится в сообщении.

В районе Барановичей также фиксировались активные перемещения российских бензовозов. По данным мониторинговой группы, бензовозы заправляются на 2657 базе горючих и смазочных материалов ВС РБ (в/ч 55435), и в дальнейшем обеспечивают российскую группировку топливом.

В Белоруси также началась проверка 4 отдельного танкового батальона 19 механизированной бригады. В проверке также принимают участие 7 инженерный и 740 зенитный ракетный полк.

Мониторинговая группа отмечает, что Россия продолжает интенсивные перемещения своих военных по железной дороге.

Характер перемещений свидетельствует о перегруппировке войск РФ в РБ, а также о вероятной ротации части русского контингента РФ. Пока РФ пока не накапливает войска у границы с Украиной.

Также нет данных об изменении численности группировки Вооруженных сил России в Белоруссии.

Угроза со стороны Беларуси

В воскресенье, 8 января, на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в РБ прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил РФ. Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, два грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и два пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек.

Россия и Беларусь планируют провести совместное лётно-тактическое обучение на территории республики.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что задача прибывшей в Беларусь группировки российских войск – держать украинскую группировку на границе и не давать отойти ему на другие участки фронта, где продолжаются ожесточенные бои.

Также велика вероятность того, что после учений РФ и Беларуси будет происходить запуск вражеских ракет по территории Украины, в частности, ракет типа Х-59, Х-31П, об этом предупредил военный эксперт Роман Свитан.

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