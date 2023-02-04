Россия "внесла" оккупированные территории Украины в Южный военный округ — разведка Британии

Вряд ли такой шаг Москвы повлияет на кампанию в Украине, отмечают в разведке.

Российские военные официально "включили" временно оккупированные территории Украины на востоке и юге в Южный военный округ.

Об этом сообщили в разведке Великобритании 4 февраля.

Разведчики отмечают: 3 февраля 2023-го российское пропагандистское госагентство ТАСС сообщило, что Донбасса, Луганщина, Запорожье и Херсонщина передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

"Однако вряд ли это повлияет на кампанию: сейчас Россия разворачивает силы из всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба", — подчеркивают разведку Британии.

Это "включение" стало следующим после январского заявления министра обороны Сергея Шойгу о том, что "военная экспансия будет включать в себя создание "самодостаточных группировок сил" в Украине".

"Этот шаг отмечает то, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию", — говорится в отчете британцев.

Напомним, в ГУР заявили, что агрессорка Россия готовится к новой попытке массированного наступления. Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

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