Россия во второй раз атаковала гостиницу в исторической части Николаева: Ким показал фото последствий

К счастью, никто не пострадал в результате атаки россиян.

Под утро 28 апреля русские войска атаковали "Шахедами" историческую часть Николаева. В результате удара пострадали здание детской спортивной школы и второй отель.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Владельцы гостиницы только восстановились после прилетов, которые были в 2022 году. Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, нашу экономику", — написал он.

По его словам, к счастью, никто не пострадал в результате атаки россиян.

Последствия атаки России на Николаев 28 апреля 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Последствия атаки России на Николаев 28 апреля 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Последствия атаки России на Николаев 28 апреля 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Последствия атаки России на Николаев 28 апреля 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Напомним, под утро 28 апреля кафиры атаковали Николаев — повреждены две гостиницы и объект инфраструктуры.

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