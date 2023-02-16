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Россия во второй раз за день обстреляла Волчанск в Харьковской области: есть погибший

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
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Россия во второй раз за день обстреляла Волчанск в Харьковской области: есть погибший

Фото: Олег Синєгубов

Из-за тяжелых травм погиб 45-летний мужчина.

Российские террористы во второй раз за день 16 февраля обстреляли город Волчанск Харьковской области. На месте трагедии погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате повторного вражеского обстрела Волчанская, произошедшего после 14:00, 46-летний гражданский мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", — сообщили Синегубов.

Пока обстоятельства происшествия неизвестны.

Отметим, что это уже второй обстрел Волчанская 16 февраля. Утром оккупанты нанесли авиаудару по городу. Пострадали 6 человек. Пострадавшие являются специалистами, которые производили ремонтные работы на линиях связи.

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Дата публикации
Просмотры
28
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