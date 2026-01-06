Россия вооружает «Шахеды» зенитно-ракетными комплексами: ISW о новой опасной угрозе

Беспилотник.

Россия модифицирует свои дальнобойные беспилотники Shahed для поражения украинских самолетов в рамках более широких усилий по инновациям и созданию максимальных возможностей БпЛА дальнего действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспоминают опубликованные изображения и видео украинского специалиста по связи Сергея «Флеша» Бескрестнова, на которых показан сбитый Shahed, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. По его данным, войска РФ впервые применили модифицированные дроны в ночь на 4 января.

Из видео видно, что россияне установили ПЗРК «Ива» на крыше БпЛА, а антенну для дистанционного управления — на стабилизаторе крыла. Они также модифицировали Shahed камерой и радиомодемом, что позволяет оператору управлять им во время полета. ПЗРК расположены для стрельбы перед дроном во время полета.

В ISW считают: это свидетельствует о том, что захватчики, вероятно, намерены использовать эту адаптацию для ударов по украинским истребителям и вертолетам, действующим в составе системы ПВО Украины.

ПЗРК «Ива» имеют рабочую дальность около 6 км и максимальную высоту траектории около 4,5 км при атаке с земли.

«Русские вооруженные силы внедряли модификации Shahed в течение всей войны, чтобы максимизировать возможности и потенциальный ущерб. Предыдущие модификации позволяли целиться в мобильные компоненты ПВО, включая мобильные целевые группы на земле и самолеты в воздухе», — говорится в отчете Института.

Аналитики отмечают, что с 2022-го украинские и российские вооруженные силы ведут гонку наступления и обороны в разработке новых технологий, поскольку оккупанты усилили свою кампанию дальнобойных ударов, а ВСУ ответили, внедряя новые меры противовоздушной обороны для борьбы с ударами.

«Постоянные усилия России по ухудшению украинской противовоздушной обороны путем постоянных инноваций и адаптации подчеркивают необходимость гибкой, всесторонней и хорошо обеспеченной украинской системы противовоздушной обороны, включая арсенал дронов-перехватчиков», — отмечают в ISW.

Россияне модернизировали «Шахед». Фото: ISW.

Напомним, на днях стало известно, что россияне начали устанавливать ПЗРК на «Шахеды» . Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов пояснил, что запуск ракеты осуществляется пилотом БПЛА, управляемым им с территории РФ. Эксперт отмечает, что таким образом россияне продолжают искать способы уничтожения украинской авиации.