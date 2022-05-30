Россия ворует "кровавое" украинское зерно: у Зеленского рассказали, что будут делать с мародерами

Российская Федерация продолжает вывозить с оккупированных украинских территорий зерно в Сирию.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что каждый моряк, участвующий в российской схеме и помогающий реализовывать зерно, будет идентифицирован и подан в международный розыск.
Об этом советник ОП написал на своей странице в Twitter.
"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в российской схеме и помогающий реализовывать имущество, приобретенное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск. В каждом порту мира мародеров будет ожидать Интерпол с ордером ареста", — отметил он.
Ранее сообщалось, что из Мариупольского порта оккупанты хотят вывезти железной дорогой зерно и металлопрокат.
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