Россия ворует "кровавое" украинское зерно: у Зеленского рассказали, что будут делать с мародерами

Россия ворует "кровавое" украинское зерно: у Зеленского рассказали, что будут делать с мародерами

Российская Федерация продолжает вывозить с оккупированных украинских территорий зерно в Сирию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что каждый моряк, участвующий в российской схеме и помогающий реализовывать зерно, будет идентифицирован и подан в международный розыск.

Об этом советник ОП написал на своей странице в Twitter.

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"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в российской схеме и помогающий реализовывать имущество, приобретенное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск. В каждом порту мира мародеров будет ожидать Интерпол с ордером ареста", — отметил он.

Ранее сообщалось, что из Мариупольского порта оккупанты хотят вывезти железной дорогой зерно и металлопрокат.

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