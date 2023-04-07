"Россия восстановила темп": оккупанты захватили западный берег реки Бахмутка — разведка Британии

Российские захватчики возобновили темп в сражении за Бахмут. В частности, они стали более эффективно использовать артиллерию в этом секторе.

Об этом сообщили в отчете Министерства обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что оккупационные войска продвинулись в центр города и захватили западный берег реки Бахмутка.

"Ключевой путь поставки Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, усилили этот район, и Россия вновь эффективнее использует артиллерию в этом секторе", — говорится в отчете.

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В Минобороны Британии добавляют, что на сегодняшний день существует реальная вероятность того, что ППК «Вагнер» и командиры российского МО приостановили свою длительную рознь и улучшили сотрудничество.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что стоит по словам "в Бахмуте продолжаются бои".

Между тем, большая часть Бахмута находится под контролем врага ВСУ. контролируют западный "высотный" район Бахмута, где возможно вести оборонительные действия.

В то же время лидер Чечни Рамзан Кадыров может сформировать свою частную военную компанию из выходцев из Центральной Азии после того, как ППК "Вагнер" Евгения Пригожина понесла большие потери на фронте.

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