Россия возобновила наступление на одном из направлений: где атакует и какая актуальная ситуация на фронте – сводка Генштаба

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях - к Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям вновь добавился Купянский. Украинские военные отбили более 60 атак россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 марта.

"В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины", — говорится в сообщении украинского командования.

Ситуация на украинско-белорусской границе

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Другие направления фронта

Российские войска продолжают находиться в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Бачевск, Атинское, Волфинское, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Купянска Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки Луганской области, а также Колодцев, Лимана и Выемки в Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Васюкивка, Бондарное, Железнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Удачи не имел. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львов, Антоновка, Благовещенское и Днепровское Херсонской области.

Россияне обустраивают свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений

Украинское командование сообщило, что из-за огромных потерь они вынуждены обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений. Так, в населенном пункте Нововасиловка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению.

"Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага", — говорится в сведении Генштаба.

Напомним, по последним данным Генштаба, по состоянию на 27 марта потери ВС РФ составляют 171 160 человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 610 оккупантов.

Напряженные бои на пяти направлениях, враг рвется в Бахмут

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