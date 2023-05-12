Россия возобновила регулярные атаки по Украине: в WP рассказали о стратегии Москвы

Армия РФ возобновила регулярные атаки на города Украины. Враг атакует с помощью БПЛА и ракет. По мнению аналитиков, такая стратегия состоит в истощении ресурсов ПВО, в то же время это свидетельствует о том, что в России становится меньше ракет.

Об этом пишет The Washington Post.

С 28 апреля оккупанты выпустили по Украине 67 ракет и 114 беспилотников.

В Кремле продолжают рассчитывать на то, что мероприятие ослабит поддержку Украины.

"В первый день полномасштабного вторжения Россия нанесла удар по наземным системам ПВО Украины сначала серией ракет, а затем десятками бомбардировщиков, поддержанных средствами радиоэлектронной борьбы, которые фактически ослепили украинские радары. Но Украина разведла перед российскими атаками", — говорится в сообщении.

С предоставлением Украине новых систем ПВО от союзников до декабря Украина перехватывала около 80% российских крылатых ракет. Сейчас эта цифра близится к 90%.

Напомним, что РФ нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. Кафиры почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир. Предварительно россияне попали в здание ракетой Х-101.

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