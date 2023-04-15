Россия возобновляет производство ракет Х-50: стало известно, может ли украинская ПВО сбивать их

Россия в июне намерена возобновить производство ракет Х-50. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сможет ли украинское ПВО сбивать такие цели.
Генштаб ВСУ подтвердил намерения России запустить производство ракет Х-50 в июне этого года. Однако эти ракеты будут доступны для сбивания украинскими силами ПВО.
Об этом сказал спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, Х-50 – это дозвуковые крылатые ракеты, и их РФ уже применяла во время массированных атак на объекты критической инфраструктуры Украины.
"Эта ракета по тактико-техническим характеристикам подобна тем ракетам, которые Россия выпускает из самолетов Ту-95, к ракете Х-101", — рассказал Игнат.
Он добавил, что Х-50, и "Калибры" россияне до сих пор могут выпускать серийно, несмотря на санкции.
"Эти ракеты Х-50 будут тоже доступны к сбитию", — заметил Игнат.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия уже осенью может вернуться к тактике массированных ракетных ударов по Украине. По имеющимся данным, в июне этого года Россия планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50.
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